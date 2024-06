Presidente do Conselho de Farmácia elogia decote de conselheira acreana após fala pontual

Uma postagem no Instagram feita no canal Farmacêuticos Paraenses nesta quinta-feira, 20, chama a atenção para um fato ocorrido na 541ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia (CFF), realizada no dia 22 de março passado em Brasília/DF.

Durante a reunião, o presidente da entidade, Walter Jorge João, fez um elogio ao decote da conselheira do Acre, Isabela de Oliveira Sobrinho, após ela fazer uma importante proposição. Em sua página na rede social, a conselheira explica o que propôs.

“Na ocasião, propus a criação de um Comitê Gestor de Crise no CFF, incluindo especialistas em lidar com situações de caos, visando auxiliar os Conselho Regionais de Farmácia (CRFs) e amparar os colegas farmacêuticos durante períodos de emergência pública, como o ocorrido no nosso Acre, em razão das chuvas”.

Primeiro, ele pergunta se a acreana está inspirada pela chegada do “presidente lá no Acre”, se referindo à visita de Jair Bolsonaro ao estado, naquele mês. Depois que ela justifica, sem entender a conotação dada por Walter João, ele completa: “Aí você nos encanta porque esse seu decote está maravilhosamente muito bonito”, diz.

Na publicação, ocorrem reações, nos comentários, à postura do presidente do CFF. Uma das seguidoras da página afirma que o comportamento, além de vergonhoso, é preocupante.

“Esse tipo de comportamento tem nome. Infelizmente, muitas mulheres passam por isso sem câmera ligada e sem a possibilidade de registrar. Muitas optam por não falar sobre o assunto por medo ou até vergonha”, afirma.

E acrescenta a mesma comentarista: “Eu Assisti um outro vídeo de uma plenária dessa do @conselhofederaldefarmacia em que outra conselheira mostra seu desconforto após um comentário semelhante, feito por este mesmo representante da classe farmacêutica. Até quando teremos que suportar isso? Esse comportamento é repudiante. Eu não consigo assistir isso e optar pelo silêncio”, conclui.

Outra mulher diz: “O que tem haver o decote da conselheira com a pauta !? Tá cada vez pior ser mulher nesse país e ainda ter que conviver passando pano pra pessoas assim”.

Também houve representante do sexo feminino que afirmou que a conselheira aprovou a atitude do presidente: “Dizer o que se a colega gostou do elogio, dá pra perceber pela risada”.

Confira a postagem: