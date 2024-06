Policiais Militares da Força Tática são presos por roubarem 25 quilos de droga de traficantes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (DENARC) deflagrou na manhã desta sexta-feira (21), mais uma operação de repressão ao tráfico de droga que tem alvo três policiais militares da Força Tática.

Até o momento, de acordo com informações da Polícia Militar, já foram presos o soldado Volney Maia da Silva e o cabo Mário Lima de Souza. O cabo André Oliveira Maciel se apresentou na sede do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (DENARC) e foi dado cumprimento no seu mandado de prisão.

Os militares são suspeitos da pratica dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, além dos crimes de abuso de autoridade e lavagem de dinheiro, ocorrido no dia 10/01/2024.

Conforme informações da polícia, os policiais “arrocharam” aproximadamente 25 quilos de droga que estavam na casa de uma traficante, que não teve o nome revelado, na rua General Glicério, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

No dia do ocorrido, os militares estavam de serviço, pegaram a droga colocaram na viatura da instituição e não apresentaram em nenhuma delegacia. O entorpecente foi vendido e o valor dividido entre as partes.