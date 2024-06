PF deflagra operação contra esquema de importação ilegal de mercúrio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal deflagrou a operação Hg80 para combater um esquema criminoso de importação ilegal de mercúrio da Guiana para o Brasil. A suspeita é que o mercado clandestino operava na fronteira pelo município de Bonfim, no Norte de Roraima, para que o metal altamente tóxico fosse usado em garimpos ilegais na Terra Indígena Yanomami.

As investigações iniciaram após a apreensão de 120 quilos de mercúrio durante operação na fronteira em abril deste ano. À época, o material, dividido em três cilindros, estava em um carro. O motorista fugiu.

A ação desta quinta ocorre no Bonfim, onde são cumpridos dois mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal de Roraima.

Na fronteira com o Brasil, a Guiana é uma das duas portas de entrada de mercúrio ilegal no país. O metal é um dos elementos cruciais para a extração ilegal de ouro na Amazônia, o que inclui a Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Segundo a PF, a operação Hg80 é mais uma de combate ao garimpo na Terra Yanomami, além de atender as decisões judiciais da ADPF 709 que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), e visa garantir segurança e expulsar garimpeiros do território indígena.