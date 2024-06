Mulher é presa em operação contra fraudes de alvarás estimadas em R$ 31 milhões

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma operação da Polícia Civil de Goiás, com apoio da PC do Pará, prendeu uma paraense suspeita de integrar uma organização criminosa de falsificação de alvarás. Gislene dos Santos Rodrigues foi presa na manhã de quarta-feira (19/06), em Tucumã, município do sul paraense, suspeita de integrar o grupo criminoso que praticava de crimes de estelionatos majorados contra a administração pública, envolvendo o levantamento de 14 alvarás de pagamentos judiciais fraudulentos nos valores totais de R$ 31,8 milhões. A operação foi realizada em seis estados brasileiros.

Em nota a Polícia Civil do Pará informou que “equipes da delegacia de Tucumã deram cumprimento de mandado de prisão contra uma mulher suspeita de estelionato. A investigação do caso é realizada pela Polícia Civil do Estado de Goiás”.