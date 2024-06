Médico de Cariúcha dá detalhes de operação: ‘Mioma era maior que o útero’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Sílvia Rayk, médica que realizou a cirurgia de Cariúcha, 33, falou sobre o procedimento a que esta foi submetida nesta sexta-feira (21), no Hospital São Luiz, em São Paulo (SP). A cantora passou por uma operação para a retirada de miomas do útero.

O que aconteceu

Sílvia afirmou que Cariúcha já recuperou a consciência e está na semi-UTI da clínica para receber maior atenção médica. “Ela está muito bem. Acabou de mandar mensagem, estava acordando agora. Decidimos deixá-la na semi-UTI para ela ficar mais tranquila e termos um cuidado maior com ela. Estamos esperando as primeiras 24 horas [da operação], que vão ser mais decisivas”, informou a profissional à repórter Flávia Travassos, no programa Fofocalizando (SBT) – do qual Cariúcha é uma das apresentadoras.

A equipe médica ficou espantada com a quantidade de miomas encontrados no corpo da famosa – 17, no total. “Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes – o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo.”

Outra vitória foi ter conseguido remover os tumores sem sacrificar, para isso, o útero de Cariúcha, poupando assim seu sonho de ser mãe. “Ela já havia ido a outros colegas que tinham decidido tirar seu útero. Nós a deixamos ciente de que isso poderia acontecer, mas que lutaríamos muito em manter o útero dela – o que por enquanto deu certo. Se Deus quiser, seguirá assim.”

Sílvia explicou que Cariúcha ficará ao menos uma semana afastada do trabalho. “Por ela, já estaria de volta amanhã, mas vamos mantê-la [de repouso] O ideal seriam pelo menos 15 dias, mas vamos tentar mantê-la uns sete ou dez dias. Ela vai ficar [hospitalizada] pelo menos até domingo.”