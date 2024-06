Malafaia critica Bittar por ficar ausente na votação da legalização de cassinos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pastor Silas Malafaia esteve por gabinetes do Senado, realizou ligações ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), trocou dezenas de mensagens com senadores e fez campanha nas redes sociais nas últimas semanas com o objetivo de barrar o avanço da legalização de cassinos e jogos de azar no Brasil. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na última quarta-feira, 19. Acerca do assunto, o religioso teceu críticas a parlamentares federais, incluindo o senador acreano Márcio Bittar (UB).

Nas redes sociais, Malafaia disse que três senadores prometeram votar contra a legalização, mas não compareceram à sessão, o que ele considera uma traição: Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Marcio Bittar (União-AC) e Eliziane Gama (PSD-MA). Em relação a Bittar, o pastor mencionou que ele é titular da CCJ no Senado Federal. “Outro titular da CCJ, Márcio Bittar do Acre, tem voto de cristão. O presidente Bolsonaro, na minha presença e no viva-voz, falando com ele, disse: ‘não, meu presidente, meu voto é seu, voto contra isso.’ É um absurdo, o cara também não compareceu para o suplente votar”, declarou.

À coluna do UOL, Bittar disse que estava realizando um exame e, por isso, não participou da sessão no Congresso. “Sou contra o projeto”, afirmou, acrescentando que nunca conversou com Malafaia sobre o tema. “Meu voto contrário não é por pressão religiosa. Voto contra por achar que no Brasil as facções tomaram conta. Bolsonaro me perguntou como eu ia votar, eu já estava inclinado. Mas operei meu pé e hoje (ontem) tinha ressonância. Eu voto contra, votarei em plenário”, explicou.

O texto agora segue para análise do plenário do Senado. Se aprovado sem alterações, será enviado para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

