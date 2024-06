Jornal Nacional erra ao noticiar morte de Chrystian e recebe avalanche de críticas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A morte de Chrystian deixou a música sertaneja de luto nesta quinta-feira(20). O sertanejo, que fazia dupla com o irmão Ralf, faleceu aos 67 anos de idade, após passar mal em sua casa, e teve sua morte confirmada através de uma nota oficial. O Jornal Nacional, da TV Globo, principal telejornal do país, acabou cometendo um erro, ao falar sobre o artista.

Na edição de ontem, o noticioso ancorado por William Bonner e Renata Vasconcellos, exibiu o obituário de Chrystian, e cometeu um equívoco com a data de falecimento do artista. Na arte exibida pela Globo, dentro do Jornal Nacional, consta a data de nascimento do cantor, como 03/11/1956 e a data de falecimento, contendo o erro: 19/06/1957 e não 19/06/2024.

O erro do Jornal Nacional caiu como uma verdadeira bomba nas redes sociais na noite de hoje. Fãs e admiradores de Chrystian não gostaram nem um pouco da gafe do noticioso e não pouparam palavras para expressar o desconforto. Em resumo, o telejornal, que é considerado a maior vitrine jornalística do Brasil, acabou recebendo uma verdadeira avalanche de críticas nos comentários.

“Que absurdo! Errar uma informação dessas gente? Como que pode?? Eu fico chocada com essa situação”, comentou uma seguidora. “O Chrystian merecia um tratamento mais digno Jornal Nacional! Pegou mal, pegou muito mal”, disse outra. “Um momento triste como esse e ainda acontece um erro inaceitável como esse”, comentou uma terceira.