Influenciadora diz que perfumes de Virginia Fonseca cheiram a vômito

Na última quarta-feira (19), a influenciadora digital Adam Mitch usou as redes sociais para mostrar aos seguidores que resolveu experimentar os perfumes de Virginia Fonseca que estão dando o que falar. A criadora de conteúdo afirmou que não acreditava nas críticas referentes ao cheiro e decidiu testar por si própria. Entretanto, após borrifar a fragrância da linha “Candy” na tampa do produto, ela não poupou palavras e afirmou que a essência tem cheiro de vômito.

O vídeo de Adam Mitch foi publicado no TikTok e também no Instagram e já possui mais de 130 mil curtidas somente na última rede social citada. “Preciso começar esse vídeo dizendo que isso aqui deve ser uma teoria da conspiração, por que o quão ruim deve ser o cheiro de um body splash?”, refletiu ela. Em seguida, a influenciadora digital lembrou que algumas críticas negativas afirmam que os cheiros são muito doces e que um dos perfumes de Virginia Fonseca leva o nome de “Waffle”.

Ela também falou sobre as várias críticas sobre o perfume citado acima e fez questão de começar por ele. “Eu quero começar com o ‘Waffle’ e ainda bem que eu estou gravando esse vídeo de barriga vazia, porque imagina”, brincou ela. Em seguida, Adam Mitch espirrou um pouco do líquido na tampa do produto e não poupou palavras para defini-lo. “Gente, não dá! Foi uma leve [fungada] e eu já não quero mais. Sabe o que parece? Eu sei porque está dando ânsia de vômito nas pessoas. Sabe quando você tem aquela ressaca de vodka com energético? Tem cheiro de vômito de vodka com energético. Horrível! Podre!”, definiu ela.

Adam Mitch também testou os outros quatro body splashs vendidos pela marca de Virginia Fonseca e não gostou de três deles, os “Choco”, “Cookies” e “Marshmallows”. “A maioria deles tem um cheiro de remédio, um cheiro de xarope”, explicou ela. “Não é teoria da conspiração. O de ‘Waffle’ é uma das piores essências que eu já senti na minha vida. Só não gorfei porque eu sou vivida e já cheirei coisa muito pior. Os outros três tem cheiro de xarope de remédio de criança que eu não gosto. O ‘Cherry’ é, de todos, o cheiro menos ultrajante daqui”, finalizou ela.

