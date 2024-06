IDAF prorroga prazo de vacinação contra Brucelose a pedido de Alan Rick

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 21, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF/AC) anunciou a prorrogação do prazo para a vacinação contra a Brucelose até o dia 30 de setembro. A decisão foi tomada logo após o senador Alan Rick (União Brasil) levar ao presidente do Instituto, Francisco Thum, o pedido dos pecuaristas que relataram dificuldade de aquisição das vacinas no mercado local e a proximidade do fim do prazo, antes marcado para 30 de junho.

Nésio Mendes, ativista da Regularização Fundiária e Defesa dos Agricultores Familiares, registrou o agradecimento ao senador pela articulação. “Nosso muito obrigado ao senador por ter dado importância a essa causa tão importante que é a vacinação contra brucelose, diante da falta de vacina”, pontuou.

A vacinação contra a doença é obrigatória em todas as fêmeas bovinas e bubalinas, entre 3 e 8 meses de idade e deve ser realizada sob a responsabilidade de médico veterinário cadastrado pelo Serviço Veterinário Estadual.

O senador reforçou que o mandato está à disposição para atender pleitos justos como o apresentado pelos criadores. “Se os pecuaristas estão tendo dificuldade de comprar a vacina, como irão aplicar? Quando soube da situação entramos em contato com o IDAF e o presidente sempre muito atento verificou o caso e atendeu a necessidade dos produtores prontamente. Todos os criadores ganharam mais 3 meses para atender a essa exigência. Meu agradecimento ao presidente Francisco Thum”, afirmou Alan Rick.