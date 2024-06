Filiada ao UB, Lene Petecão aparece em inserção do PSD e gera mal-estar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma inserção do PSD na televisão esta semana chamou a atenção pela presença da vereadora Lene Petecão. Ocorre que a parlamentar na capital acreana, eleita pelo partido dirigido no Acre pelo seu irmão, o senador Sérgio Petecão, não faz mais parte da sigla, tendo se filiada no final da janela partidária deste ano ao União Brasil, onde, inclusive, será candidata à reeleição. Nas inserções partidárias, Lene defende a participação das mulheres na política.

Procurado, o PSD se manifestou sobre o ocorrido. Conforme o secretário do partido, Carlos Coelho, houve um equívoco da emissora, já que a sigla partidária enviou um documento pedindo a retirada das inserções. “Nós tivemos a saída da Lene e do Carlos Gomes. Assim que eles saíram, a pessoa responsável pela comunicação do partido comunicou por meio de um documento às emissoras de televisão, já que esse material havia sido encaminhado com bastante antecedência, pedido a retirada, portanto, o erro foi da emissora”, disse.

Anúncios

A reportagem também procurou a direção municipal do União Brasil. Por meio de sua assessoria, o partido afirmou que pela boa relação que tem com o PSD, acredita que houve um equívoco, mas que vai pedir explicação da vereadora.

“O assunto vai ser tratado internamente, o presidente Fábio de Rueda vai pedir um posicionamento da vereadora sobre o que pode ter acontecido, mas ele acredita que foi um equívoco, já que os dois partidos têm uma boa relação, inclusive com alianças em municípios como em Manoel Urbano”, explicou a assessoria.