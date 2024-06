Ex-galã da Globo se enfurece e chama André Valadão de ‘pilantra’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a tarde dessa quinta-feira (20), o ex-ator da Globo Tuca Andrada não se conteve e acabou xingando o pastor André Valadão após uma fala um tanto quanto polêmica do religioso. O ex-galã do canal carioca utilizou suas redes sociais para manifestar sua indignação com o discurso do líder da Igreja Batista da Lagoinha. A postagem do artista deu o que falar no X – antigo Twitter.

“PILANTRA”, escreveu Tuca Andrada ao anexar a capa de uma matéria. “Pastor André Valadão pede que evangélicos não mandem filhos à faculdade: ‘Vai vender picolé’”, dizia o título da nota. Seguidores do ator não deixaram a situação passar despercebida e comentaram bastante sobre o assunto. “Principalmente se for particular, porque aí vai diminuir o dízimo desse grande trabalhador que vive do dízimo dos outros”, debochou um usuário do microblog.

“Que absurdo! Como tem gente que segui um ser desse!”; “Inacreditável!”; “Graças a Deus só filhos dos evangélicos, nossos podem ir!!! Eu ouvi um amém???”; “Pra ele, quanto mais ignorante o indivíduo melhor… Mais fácil de pegar denaro [dinheiro]”; “Se não render com picolé que vá virar um picare… digo, pastor evangélico!”; “Quanto mais ignorante, mais fácil de enganar”; “E paguem o dízimo para as minhas roupinhas cafonas”, continuaram internautas indignados com a fala do pastor.

Em seu discurso, André Valadão incentivou que religiosos não deixassem seus filhos cursarem o ensino superior, sob o risco de “acabar com a vida deles”. “Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vá vender picolé na garagem! ‘Ah, mas eu não criei meu filho para isso’. Criou para quê? Para ele ir para o inferno?”, questionou o religioso. Essas declarações foram feitas durante um culto que foi, inclusive, compartilhado pelo pastor em suas redes sociais.