De 11 crianças desaparecidas, só seis foram encontradas no Acre

Em 2022, 11 crianças desapareceram no Acre e somente seis foram localizadas, segundo o Relatório Estatístico Anual de Crianças Desaparecidas e Localizadas, produzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram cinco meninos e seis meninas -54,5% do total.

“No Norte do país foram contabilizados 129 casos, indicando 5,95% do total de crianças desaparecidas do Brasil. À frente dos demais, o Parár egistrou 57 (2,63%) crianças desaparecidas, seguido por Roraima com 20 casos (0,92%) e Amapá com 15 (0,69%)”, relata o MJ.

Por sua vez, o Acre teve o menor número de casos notificados na região, com 11 casos (0,51%). Vale ressaltar que a autoridade Central Estatual do Amazonas informou que não possui, de forma sistematizada, os dados referentes a crianças desaparecidas.

“Em nível estadual, as diferenças tornam-se ainda mais evidentes. Os desaparecimentos de crianças pretas, por exemplo, foram percentualmente mais elevados no Piauí (25% dos casos)no Rio de Janeiro (20,2% dos casos), no Acre (16,7% dos casos) e no Tocantins (15,4% dos casos)”, diz o relatório do Ministério da Justiça.

Acesse e saiba mais sobre desaparecimento de menores no Acre:

Clique para acessar o relatorio-estatitisco-anual-de-criancas-desaparecidas-e-localizadas-ano-base-2022.pdf