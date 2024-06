Crianças e idosos seguem ameaçados por doenças respiratórias

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O mais recente Boletim InfoGripe da Fiocruz indica um novo aumento nas internações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente por influenza A (gripe) e vírus sincicial respiratório (VSR) no Centro-Sul brasileiro -mas o Norte segue em risco.

A atualização aponta que o Acre e 10 Estados apresentam crescimento de SRAG na tendência de longo prazo. A lista tem Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Su, que são exemplos de estados com aumento de SRAG por influenza A, especialmente entre adolescentes, adultos e idosos.

Em alguns estados dessas regiões que apresentavam queda ou interrupção no crescimento de SRAG, os casos já estão novamente em ascensão. Nas demais regiões do país, o cenário é de estabilidade. Com o início do inverno no hemisfério Sul (20/06 até 22/09) – quando a transmissão de vírus respiratórios se intensifica – os pesquisadores destacam a importância da vacinação nesse período, tanto da Covid quanto da influenza. Em nível nacional, há sinal de estabilidade nas internações de SRAG nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). Referente à Semana Epidemiológica (SE) 24, de 9 a 15 de junho, o estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 17 de junho.

“Em contraste com outros estados do país, Acre, Amazonas e Amapá ainda mostram crescimento de internações em crianças por VSR. Entre as capitais, 11 mostram indícios de aumento de SRAG: Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio Branco, Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES)”, diz o InfoGripe.

