Cobras Dance no Calafate, café no museu e arraial na biblioteca: veja o que rola em Rio Branco

Como de costume, o ac24horas elenca diversas opções de lazer para o final de semana, seja em família ou entre amigos. Confira a programação diversificada de Rio Branco para esta sexta e sábado.

CAFÉ PASSADO NO MUSEU

Que tal um cafezinho passado no Museu dos Povos Acreanos? Todas as sextas-feiras, Francisco Firmino aguarda o público às 16h30, no Átrio Catraia, para uma conversa pra lá de descontraída. A prosa repleta de cantoria conta causos do povo acreano. Nesta sexta (21), o professor Alceu Ranzi irá falar sobre os geoglífos do Acre e os visitantes prontamente recebidos com um cafezinho.

A LENDA DOS GUARDIÕES NA FILMOTECA

Todas as sextas-feiras, às 15 horas, a Biblioteca Pública Estadual, em Rio Branco, oferece uma sessão de cinema gratuita. Hoje (21), o filme será A Lenda dos Guardiões.

ARRAIAL NA BIBLIOTECA

O primeiro arraial do Espaço Criança, na Biblioteca Pública Estadual situada em Rio Branco, será realizado neste sábado, 22, das 15h às 20h. Terá praça de alimentação, feira do Coletivo Empório, brincadeiras juninas, pescaria, quadrilha junina, Rei e Rainha Caipira e bingo. Os pais podem levar as crianças caracterizadas. A programação é para os pequenos de até 10 anos.

ESPETÁCULO DO GRUPO GALPÃO

Com a apresentação “De Tempo Somos”, o grupo Galpão realiza espetáculo nesta sexta-feira e sábado, dias 20 e 21 de junho, às 20h, na Usina de Arte João Donato. Os ingressos são gratuitos na bilheteria 2h antes do evento. Nesta sexta (21) há sessão com libras.

NOITE DE ROCK

Uma noite com muito rock está marcada no Studio Beer para esta sexta-feira, 21, a partir das 22 horas. Os ingressos são limitados e custam R$ 25. A banda Stereoheads comanda o som com o melhor da música.

A Confraria também traz muito rock na noite desta sexta com a banda The Roses. A entrada é livre e o público paga somente o couvert artístico individual.

ARTE PELA PAZ COM COBRAS DANCE

Nesta sexta (21) e sábado (22) a regional do Calafate será contemplada com inúmeras atividades do projeto A Arte Pela Paz. A programação desta sexta-feira será no Conjunto Laélia Alcântara e na praça do Calafate, das 17h às 21h30. Neste sábado será na praça do Calafate. As atividades incluem espetáculo carimbó, graffiti, forró, stand up, música com Dj, bandas e o grupo Os Cobras Dance, além de muito artesanato.

KARAOKÊ, FEIJOADA E SAMBA

A Casa do Rio tem Karaokê nesta sexta-feira, 21, das 19h às 22h, com Eliane Voz e banda. Já neste sábado, 22, é dia de Feijoada e Samba, com caipirinha em dobro das 15h às 17h e apresentação do grupo Samba Raiz a partir das 17h30.