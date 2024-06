Chorando, mãe de Davi Brito pede votos em pré-campanha como vereadora

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A mãe de Davi Brito está envolvida em uma nova polêmica nas redes sociais. Desta vez, Elisangela Brito usou uma transmissão ao vivo no Instagram, para pedir o apoio dos fãs e seguidores em sua caminhada política. Bastante emocionada, ela listou para os seguidores os motivos pelos quais pode tentar se eleger uma vereadora.

Nesta sexta-feira(21), no Instagram, a mãe do campeão do BBB 24, da TV Globo, surgiu chorando enquanto pedia a ajuda dos fãs com votos para ser eleita no pleito de 2024. “Eu já fui pro carnaval vender, eu crio meus filhos, eu sei o que é a dor de uma mulher, ao criar os seus filhos, eu sei o que é não vir pra casa com guia e a cabeça arder”, iniciou.

Como pré-candidata, Elisângela pediu o apoio do público, dos fãs do filho, Davi, e se emocionou ao falar que era uma mulher do povo. “Eu sou do povo, essa linguagem não é pra vocês caírem na minha conversa, eu estou expondo um desejo do meu coração. E se Deus permitir, e vocês desejarem votar em mim, eu agradeço. Se não, amém. Como vereadora, vou fazer projetos para o ser humano”, prometeu ela

Nos comentários, seguidores desejaram boa sorte para a mãe de Davi na caminhada. “Que Deus esteja do seu lado, Elisangela! Que ele te abençoe e te dê a vitória”, comentou uma seguidora. “Agora vai ser vereadora? Era só o que faltava”, disse outra. “Que Deus te dê a vitória minha amiga! Você é uma mulher guerreira e merece”, disse uma terceira.