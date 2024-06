Barco de Gleici Damasceno e elenco de documentário encalha no Rio Envira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ex-BBB acreana Gleici Damasceno, juntamente com as equipes de filmagem e a produção do documentário sobre a vida e morte de Maria da Liberdade, conhecida como ‘A Menina Santa de Feijó’, no interior do Acre, encalharam no Rio Envira na última quinta-feira, 20.

Com o verão amazônico, o nível do rio está muito baixo, dificultando a navegação. Devido à formação de bancos de areia, as equipes precisaram puxar os barcos que ficaram encalhados no manancial. Nas redes sociais, Damasceno divulgou o perrengue. “Gente, o barco encalhou mais uma vez, agora eu vi. Hoje é a segunda vez”, declarou.

Anúncios

Na quarta-feira, 19, a embarcação já havia encalhado. Após a retirada do barco, a equipe teve de dormir na embarcação às margens do rio.

Sobre o documentário

A história da menina que morava no Seringal Liberdade, zona rural de Feijó, há mais de um século e passou a ser considerada uma santa popular décadas depois, ainda é rodeada de mistérios. Há diversos relatos de que ela morreu de forma violenta. Alguns contam que ela foi estuprada e morta. Em outras versões, o próprio irmão é apontado como algoz. No entanto, não há comprovações específicas sobre o que aconteceu.