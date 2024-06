Desligamento de energia pelo whatsApp não é fake; serviço pode ser solicitado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nos últimos dias, a informação de aviso de desligamento programado de energia pelo aplicativo WhatsApp virou dúvida em grupo de conversa por suspeita de fake news ou golpe.

A reportagem do ac24horas procurou a Energisa, empresa responsável pela distribuição da energia no Acre, e esclareceu que o serviço realmente existe.

O aviso de desligamento programado pelo WhatsApp é disponibilizado a todos os clientes que precisam apenas realizar a atualização cadastral e informar um número de telefone para poder receber os avisos com antecedência e se programar para a melhoria na rede elétrica.

Os ‘desligamentos programados’ são interrupções no fornecimento de energia de forma programada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para realizar manutenções preventivas e obras em algumas situações, por questão de segurança, é necessário realizar a interrupções no fornecimento de energia de forma programada programado.

Antes de realizar o desligamento da rede elétrica, a Energisa informa os clientes com 72 horas de antecedência. Nos avisos de desligamento programado, são informadas as regiões que receberão a melhoria, a hora de início e previsão do horário de finalização do serviço, que pode retornar antes do previsto.

Para receber os avisos pelo WhatsApp, é preciso atualizar o cadastro em um dos canais oficiais de atendimento: energisa.com.br, Aplicativo Energisa On ou pelo WhatsApp (Gisa): (68) 99233-0341 e escolher a opção “atualizar dados”.