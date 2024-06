André Vale declara apoio a pré-candidaturas em Santa Rosa e Porto Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em uma reunião na sede do Podemos, o deputado André Vale e o presidente estadual do partido, Ney Amorim, conversaram com Zé Maria e Aldo Moura, pré-candidatos a prefeito dos municípios de Porto Acre e Santa Rosa, respectivamente.

Reconhecendo a importância histórica e a bravura desses municípios, as lideranças do Podemos declararam seu apoio às pré-candidaturas locais. “André Vale, como deputado, declara seu apoio ao pré-candidato a prefeito de Santa Rosa, Aldo Moura, e também ao nosso pré-candidato a prefeito pelo município de Porto Acre, Zé Maria”, afirmou André Vale.

O presidente estadual do partido, Ney Amorim, ressaltou a importância do diálogo na política. “Como presidente do partido, também declaro nosso apoio às nossas pré-candidaturas. Acredito que é o diálogo que constrói e permanece para podermos desenvolver mais os municípios e criar novas perspectivas”, concluiu Ney Amorim.

Esse apoio reforça a união dentro do partido e a busca por um desenvolvimento contínuo para Porto Acre e Santa Rosa, com foco em um futuro promissor para esses municípios.