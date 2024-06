ACISA e prefeitura divulgam programação do Festival da Macaxeira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O I Festival da Macaxeira da Capital acreana, realizado pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), começa na próxima quarta-feira (26). Com 4 dias de programação que inclui shows, cavalgada e escolha da Rainha da Produção, o evento acontece do dia 26 a 29 de junho, na Praça da Revolução, a partir das 18 horas.

O diretor executivo da ACISA, Istanrley Rocha, disse que o principal intuito do evento é valorizar os produtos da terra. “A intenção é aquecer nossa economia, valorizando produtos da nossa terra, garantindo oportunidade para os produtores e oferecendo opção de lazer e entretenimento para a população”, afirmou.

No primeiro dia de evento, na quarta-feira (26), acontecerá a escolha da Rainha da Produção, show nacional gratuito do cantor Felipe Araújo.

No dia 27 acontecerá a apresentação de quadrilha, do cantor Ferdiney Rios e das bandas Forró 100 Limite e banda Pegada de Luxo.

No dia 28, acontecerão os concursos de Berrante de Ouro e Maior Macaxeira, além do sorteio de uma moto Honda POP, e depois, shows de Sandra Melo, Eduardo Casseb e banda Trio Furação do Forró.

No sábado, dia 29, o festival começa às 6h com a Cavalgada da Produção, que contará com a participação de cavaleiros e amazonas, além de empresas agropecuárias da cidade. A cavalgada sairá da frente da prefeitura, na Praça da Revolução, e seguirá até o Parque de Exposições. O intuito é resgatar a cavalgada como era feita antigamente, no evento da ExpoAcre. A partir das 20h acontece o show do Pastor Antônio Cirilo.

Para mais informações sobre como participar da Cavalgada, os interessados podem entrar em contato pelo número: (68) 99983-9889.