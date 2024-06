Vitória embala com Carpini, bate o Atlético-MG e joga Vasco para o Z4

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Vitória conseguiu seu segundo triunfo no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (20), ao bater o Atlético-MG por 4 a 2 no Barradão, em Salvador, em duelo pela 10ª rodada. Com o resultado, o time baiano saiu do Z4, empurrando o Vasco para a incômoda situação na tabela.

O que aconteceu

Willian Oliveira, duas vezes, Matheusinho e Castillo marcaram para o Vitória; Gustavo Scarpa e Palacios marcaram os gols do Atlético-MG. O Galo também teve um gol anulado na primeira etapa.

Com o triunfo, o Vitória chega a nove pontos e deixa o Z4. A equipe rubro-negra assumiu a 15ª posição.

Estacionado nos 13 pontos, o Galo é o 10º colocado. Esta foi a segunda derrota seguida da equipe, que, antes, estava invicta no Brasileiro.

O Vitória visita agora o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam pela 11ª rodada no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília).

No mesmo dia e horário, o Atlético-MG encara o Fortaleza. O jogo é na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Como foi o jogo

Os primeiros minutos foram muito movimentados, com os dois times criando várias chances. Antes dos 15 minutos, o Atlético-MG teve um gol anulado, o Vitória abriu o placar, e o Galo empatou de pênalti.

Lucas Arcanjo brilhou para evitar a virada atleticana. Depois de empatar, os mineiros cresceram na partida e só não conseguiram passar à frente no placar porque o goleiro do Vitória fez três grandes defesas – em dois chutes de Zaracho, de fora da área, e em uma finalização de Cadu, cara a cara.

No final do primeiro tempo, o Vitória desempatou com uma jogada que o Galo não conseguiu parar. O lance se repetiu duas vezes: Cáceres foi lançado em velocidade, invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro. Primeiro, Osvaldo chegou batendo e mandou por cima. Da segunda vez, Willian Oliveira pegou bem e estufou as redes.

O Atlético-MG buscou mais o ataque no início do segundo tempo, mas teve dificuldades para criar chances. A melhor oportunidade foi um chute de muito longe de Igor Gomes que explodiu na trave.

O Vitória voltou a mostrar eficiência e matou o jogo no contra-ataque. Com o jogo ainda equilibrado, Willian Oliveira voltou a marcar para os donos da casa. Obrigado a se lançar ao ataque, o Galo deixou espaços na defesa. Carpini armou o Vitória para apostar nos contragolpes e a aposta deu resultado, com Castillo transformando o triunfo baiano em goleada.

No final, após algumas substituições, o Galo melhorou e ainda conseguiu descontar. Nem o gol dos atleticanos diminuiu a festa da torcida rubro-negra, que gritou ‘Olé!’ na reta final da partida.

Gols e lances importantes:

Passou perto! Aos 2 minutos, Osvaldo deu bom passe para Matheusinho. Dentro da área, ele bateu forte, mas mandou por cima.

Não valeu! Aos 6′, a pressão do Galo na saída funcionou, e Scarpa desarmou Wagner Leonardo. A bola sobrou para Cadu, que mostrou frieza e tocou por cobertura para o gol. No entanto, o atacante do Atlético-MG estava impedido.

1×0: Agora sim, Matheusinho! Aos 7 minutos, Matheuzinho recebeu na meia-lua com liberdade. Ele dominou, ajeitou o corpo e bateu de esquerda no ângulo de Everson.

1×1: Aos 10 minutos, Pedrinho invadiu a área e foi derrubado por Osvaldo. O árbitro mandou seguir, mas marcou o pênalti depois de ser chamado pelo VAR. Gustavo Scarpa bateu com muita força, rasteiro, e deixou tudo igual.

Salva Lucas Arcanjo! Aos 21′, Zaracho recebeu perto da área e arriscou. A bola desviou em Caio Vinícius e foi na direção contrária do goleiro do Vitória, que conseguiu se recuperar a tempo de colocar para escanteio. Grande defesa!

Lucas Arcanjo de novo! Aos 28′, Alisson recebeu um ótimo lançamento de Bruno Fuchs, e bateu na saída do goleiro do Vitória, que fez boa defesa para evitar a virada.

Mais uma boa defesa de Lucas Arcanjo! Aos 31′, Zaracho recebeu na esquerda, ajeitou o corpo e bateu colocado. O goleiro rubro-negro apareceu bem de novo.

2×1: Aos 44 minutos, Raúl Cáceres recebeu em velocidade na ponta direita, invadiu a área e cruzou rasteiro para o meio da área. Willian Oliveira chegou batendo de esquerda, no cantinho de Éverson.

Na trave! Aos 5 minutos do segundo tempo, Igor Gomes ficou com a sobra após um cruzamento. Ele dominou e bateu com muita força. A bola explodiu no travessão e saiu.

3×1: Aos 20 minutos, Matheusinho levou a bola pela direita até a linha de fundo e cruzou. A bola cruzou toda a área e chegou a Willian Oliveira, que dominou e bateu para marcar o segundo dele, o terceiro do Vitória.

4×1: Aos 31 minutos, em ótimo contra-ataque, Jean Mota recebeu na área em velocidade e acionou Erick Castillo do outro lado. O atacante, que havia acabado de entrar, só empurrou para as redes.

4×2: Aos 42 minutos, Scarpa invadiu a área pela esquerda e bateu rasteiro. Arcanjo deu rebote, e Palacios completou para o gol.

FICHA TÉCNICA

Vitória 4×2 Atlético-MG

Competição: Brasileirão – 10ª rodada

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data e horário: 20 de junho de 2024 (quinta-feira), às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Cartões amarelos: Caio Vinícius (VIT); Rômulo e Igor Gomes (CAM)

Gols: Matheusinho, aos 7′, Gustavo Scarpa, aos 12′, e Willian Oliveira aos 44 minutos do primeiro tempo. Willian Oliveira, aos 20′, e Erick Castillo, aos 31′ e Palacios, aos 42 minutos do segundo tempo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Pablo), Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Willian Oliveira e Léo Naldi (Rodrigo Andrade); Matheusinho (Jean Mota), Osvaldo (Erick Castillo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Atlético-MG: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs e Rômulo (Alan Kardec); Gustavo Scarpa, Battaglia, Igor Gomes, Zaracho e Alisson (Palacios); Pedrinho (Robert) e Cadu (Isaac). Técnico: Gabriel Milito.