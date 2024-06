Travis Scott é preso em Miami por invasão de propriedade e embriaguez

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O rapper Travis Scott foi preso em Miami na madrugada desta quinta-feira, 20, por invasão de propriedade e embriaguez em público. O artista aparecia com os olhos turvos e inexpressivo em sua foto de fichamento (a famosa ‘mugshot’), que foi compartilhada pelo centro correcional de correção de Miami Dade. As informações são do portal americano TMZ.

O rapper de 33 anos, cujo nome verdadeiro é Jacques Bermon Webster, nascido em Houston e pai de dois filhos pequenos, Stormi e Aire, com a ex-namorada Kylie Jenner, foi detido por volta das 4h35 da manhã, de acordo com os autos do tribunal Centro Correcional Turner Guilford Knight. Ele apresentou fiança de US$ 650 dólares, cerca de R$ 3.500 reais.

Veja sua foto na delegacia:

Recentemente, o rapper foi fotografado em um barco com sua filha Stormi e seu filho Aire no final de maio. Na semana anterior, ele se envolveu em uma briga com o antigo ex de Kylie, o rapper Tyga, em Cannes.

Ele também está sofrendo uma ação civil depois que 10 pessoas morreram durante seu show em 2021. Na época, ele revelou que ficou ‘devastado’ pelo desastre do “Astroworld”, que ocorreu no dia 5 de novembro, em Houston, Texas.