Rodriguinho sobre decepção com amizades após o ‘BBB24’: ‘Separei o joio do trigo’

O cantor Rodriguinho foi um participante polêmico no “BBB24” e deixou a competição com 78,23% dos votos. Durante o confinamento, as atitudes dele eram julgadas e criticadas com frequência nas redes sociais, inclusive por famosos e amigos pessoais. Por isso, após a saída do programa, o artista cortou algumas relações.

Em participação no podcast “Selfie Service” na quarta-feira, 19, Rodriguinho se disse decepcionado com algumas relações após o programa. “A gente não imagina o que está acontecendo com a nossa família aqui fora. Minha esposa discutiu com todo mundo, ela não quis saber, desfez amizades para caramba. Teve coisa que olhei para ela e falei: ‘amor, é mãe’, sabe? Beleza, eu entendi, está falando de mim, mas pega mais leve”, desabafou.

Segundo ele, por ser artista, aceito o Brasil inteiro falando dele, mas não aceita o mesmo de pessoas que se dizem amigas. “Mas quem me conhece, meu irmão? Você entra na minha casa, me conhece… Ah, aí não. Separei o joio do trigo legal”, disse.

“Peraí, você me conhece, meu parceiro. Você pensa igual a mim, e fala coisas piores do que eu falo. Você vai surfar na minha onda? Eu nunca faria isso com um amigo meu. É muito difícil, fiquei muito decepcionado em saber”, expôs.