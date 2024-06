Damasceno se afasta do cargo de médico para focar na pré-candidatura em Tarauacá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O médico Rodrigo Damasceno, filiado ao Progressistas, anunciou oficialmente sua licença do cargo de médico do Estado para se dedicar à pré-candidatura à Prefeitura de Tarauacá. Em um vídeo publicado na última quarta-feira, 19, Damasceno ressaltou a importância dessa nova missão para a sociedade.

Rodrigo destacou que o momento era de despedida das cirurgias de laqueadura. No próximo mês, estou me afastando com uma missão muito nobre para a nossa sociedade. Estamos terminando com chave de ouro, com 25 mulheres operadas e, graças a Deus, todas com muito sucesso”, declarou.

Durante o vídeo, Damasceno fez questão de agradecer à equipe do Hospital Dr. Sansão Gomes, à equipe da maternidade e aos profissionais dos postos de saúde pelo apoio e dedicação durante sua jornada. Com determinação, ele se prepara para enfrentar os desafios que virão pela frente na corrida eleitoral.