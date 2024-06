Repórter da Globo tira a roupa ao vivo e surpreende Patrícia Poeta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No “Encontro” desta quinta-feira (20), o repórter Felipe Velozo não aguentou o calor do Rio de Janeiro e acabou tirando a roupa ao vivo. Diretamente da Pedra do Arpoador, o jornalista conversou com Patrícia Poeta sobre o clima quente, mesmo com a chegada do inverno, entrevistou uma pessoa e surpreendeu ao ficar mais à vontade.

Em conversa com um senhor que estava aproveitando a manhã na praia, o jornalista da TV Globo não fez questão alguma de esconder o que realmente queria naquele momento. “Eu estou com certa inveja de você porque eu tô com muita roupa e você de sunga, feliz da vida, com esse sorrisão, aproveitando a praia como muita gente aqui”, disse ele.

Na sequência, o repórter da atração diária chegou a expor questionamentos de algumas pessoas sobre a sua vestimenta. “Patrícia, eu realmente tô achando que estou com muita roupa. Quando estava chegando aqui, o pessoal me perguntou se preciso entrar todo engomadinho para fazer as matérias”, continuou Felipe Velozo.

TIROU!

Já no instantes finais de sua participação, o repórter da Globo deixou o microfone de lado e tirou a camisa. “Mas eu vou aproveitar que a gente já está chegando no final e vou tomar uma água de coco porque o sol aqui está daquele jeito”, falou o jornalista. Por sua vez, Patrícia Poeta caiu na gargalhada e comentou: “Faz muito bem… Inveja boa estou eu de você”.