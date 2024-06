Rayo Laser: grupo de dança acreano que marcou gerações é tema de documentário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gravações iniciadas há poucas semanas recriam as apresentações do Rayo Laser, grupo que marcou geração no Acre na década de 80. No centro de Rio Branco, fãs do grupo revivem momentos marcantes com o documentário dirigido por um ex-integrante, o videomaker Kennedy Santos.

O curta-metragem que conta a trajetória inclui os dançarinos e promete trazer à tona lembranças históricas de um período vibrante da cena cultural de Rio Branco entre os anos 80, 90 e 2000.

O filme narra a trajetória do grupo de dança Rayo Laser, que surgiu como inspiração, numa época em que a dança e música norte-americana influenciava a todos.

Santos afirma que a história contada por quem a vivenciou garante uma força muito maior. Outras 24 pessoas fazem parte da produção. “Nossa maior dificuldade é encontrar registros de fotos e vídeos, quem tiver algum registro por favor entre em contato pelo Instagram do grupo @RayoLaserofc”, pede o diretor.

O projeto, previsto para ser lançado em agosto, é financiado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Breve histórico

O grupo de dança Rayo Laser foi fundado nos anos 80, por Reginaldo Martins e era composto inicialmente por cinco pessoas, mas com o passar do tempo chegou a ter 12 componentes.

O grupo deixou de se apresentar ao público em 2006, mas até hoje mexe no imaginário dos acreanos.