Palmeiras vence Bragantino em jogo com assistência de goleiro e lei do ex

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na noite de hoje (20), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga e Rony marcaram os gols do Palmeiras na partida — o gol do camisa 10 teve a assistência do goleiro Weverton. Matheus Fernandes, que teve duas passagens pelo Alviverde, marcou para os visitantes.

Com o triunfo, o Palmeiras subiu para a 3ª colocação na tabela com 20 pontos. Apenas um ponto atrás do líder Flamengo. O RB Bragantino continua com 15 pontos, mas caiu para 8º.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Juventude, no Allianz Parque. O RB Bragantino recebe o Vitória no Nabizão, no mesmo dia e no mesmo horário.

Estêvão e Cleiton são os grandes destaques do 1º tempo

Palmeiras e Red Bull Bragantino fizeram uma primeira etapa muito movimentada com muitas chances de gols. O time de Bragança começou levando perigo com Lucas Evangelista e Helinho, mas o Alviverde passou a dominar o jogo com a qualidade de Estêvão.

A equipe de Abel Ferreira chegou ao gol nos pés da joia de 17 anos. Aos 20 minutos, ele passou como quis por Juninho Capixaba, rolou pra trás e Veiga acertou um belo chute.

O Palmeiras poderia ter ido para o intervalo com um resultado ainda melhor se não fosse Cleiton. O goleiro do RB Bragantino fez cinco defesas nos primeiros 45 minutos de jogo e garantiu que o resultado ficasse apenas em 1 a 0. Uma delas foi em uma finalização de Estêvão após uma jogada absurda.

RB Bragantino vai pra cima, mas Weverton “garçom” salva o Palmeiras

O Bragantino voltou do intervalo com o atacante Thiago Borbas no lugar do meio-campista Eric Ramires. Logo aos três minutos da etapa final, a equipe de Bragança chegou ao empate com Matheus Fernanda — ex-Palmeiras — após bela troca de passes.

A estratégia palmeirense foi recuar a equipe para ter o contra-ataque, mas muitas chances foram perdidas. O Palmeiras contou com uma assistência de Weverton para Rony para buscar a vitória. O camisa 21 fez um lançamento perfeito para a correria de Rony, que ganhou na velocidade e bateu na saída de Cleiton. 2 a 1.

Lances importantes

Lucas Evangelista desperdiça grande chance para o RB Bragantino. Aos 8 minutos do 1º tempo, Evangelista recebeu belo lançamento, dominou no peito e ficou de frente para Weverton. O meio-campista bateu forte e a boa passou à direita do gol do goleiro palmeirense.

RB Bragantino assusta mais uma vez. Dois minutos depois, Mosquera recebeu na esquerda, driblou Naves, limpou Weverton, mas ficou sem ângulo para finalizar e chutou para fora.

Raphael Veiga abre o placar para o Palmeiras. Aos 20, Estêvão fez grande jogada pelo lado direito, limpou a marcação e tocou para a entrada da área. Rony fez um corta-luz e a bola sobrou para Veiga, o camisa 23 finalizou com força e venceu o goleiro Cleiton.

Estêvão quase marca um golaço. O jovem de 17 anos recebeu na direita, driblou três defensores e ficou cara a cara com Cleiton. O atacante bateu colocado, mas o goleiro fez a defesa.

Cleiton salva o Bragantino. Aos 37, Rony recebeu lançamento e tocou de calcanhar para Piquerez. O lateral bateu de primeira e Cleiton espalmou para escanteio.

Cleiton mais uma vez. Aos 39, Mayke fez ultrapassagem pelo lado direito e recebeu de Estêvão. O lateral cruzou na cabeça de Rony, que cabeceou no meio do gol.

Cleiton! Aos 46, Gabriel Menino bateu colocado de fora da área e o goleiro do RB Bragantino fez outra grande defesa.

Matheus Fernandes empata para o RB Bragantino. Aos 3 minutos da etapa final, o meio-campista recebeu de Sasha, ficou cara a cara de Weverton e marcou. Naves ainda chegou para travar o chute, mas a bola morreu no fundo da rede.

Rony desempata o jogo. Aos 9 minutos, Weverton fez um lançamento perfeito para a correria de Rony, que ganhou na velocidade e bateu na saída de Cleiton. 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 2 x 1 RB Bragantino

Competição: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 20 de junho de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)/RS

Assistentes: Maira Mastella Moreira (FIFA)/RS e Michael Stanislau/RS

VAR: Daiane Muniz (FIFA)/SP

Público: 29.119

Renda: R$ 2.155.800,48

Cartões amarelos: Eric Ramires e Vitinho (RBB)

Gols: Raphael Veiga, aos 20 minutos do 1º tempo e Rony, aos 9 minutos do 2º tempo; Matheus Fernandes, aos 3 minutos do 2º tempo (RBB).

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Naves e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Fabinho) e Raphael Veiga (Vanderlan); Estêvão (Garcia), Gabriel Menino (Jhon Jhon) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes (Talisson), Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Gustavinho), Eric Ramires (Thiago Borbas) e Lucas Evangelista; Helinho, Sasha (Laquintana) e Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Malta (auxiliar).