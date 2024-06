Mazinho agradece Petecão por emenda de R$ 1,6 milhão para a saúde de Sena

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos), que cumpre agenda em Brasília esta semana, agradeceu ao senador Sérgio Petecão (PSD) pelas emendas no valor de R$ 1.632.274,00 que já estão na conta do município para as ações na área da saúde. O parlamentar destinou R$ 954.670,00 para o custeio da Média Complexidade e R$ 647.604,00 para o custeio da Atenção Básica.

Para Serafim, as emendas destinadas pelo senador mostram o compromisso que ele tem com a população de Sena Madureira. “O senador Petecão ajuda Sena em várias outras áreas também. Esse recurso para a saúde é mais um entre tantos outros. Essas emendas vão ajudar a manter e ampliar as ações de saúde que atende milhares de pessoas todos os meses. Tenha certeza Petecão que nosso povo admira sua lealdade e compromisso com o povo do Acre e principalmente de Sena Madureira”, destacou o prefeito.

Já Petecão destaca que o recurso destinado à saúde é fundamental na garantia do bem-estar e a qualidade de vida de nossa população. “Com esse recurso, será possível ampliar o atendimento à população mais carente, incluindo novas campanhas, aquisição de insumos, qualificação dos profissionais, entre outras ações importantes”, disse Petecão.