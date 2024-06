Maya Massafera diz que sofreu transfobia de médicos durante transição: ‘Absurdo’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Maya Massafera relatou ter sofrido preconceito de médicos enquanto passava pela transição de gênero. A influenciadora buscou ajuda de especialistas para fazer tratamento hormonal e se surpreendeu com a recepção de alguns deles. Segundo ela, os profissionais agiam com transfobia ao afirmar que ela não aparentaria ser “uma mulher de verdade”.

A youtuber explicou que a ideia da transição não é fazer com que se sinta mais ou menos mulher do que uma pessoa cisgênero (indivíduos que se identificam com o gênero que lhe foi designado ao nascer).

Anúncios

“Fui em médicos, tidos como ‘os melhores’, mas que não tinham conhecimento nenhum. Muitas vezes praticavam falas absurdas e transfóbicas. E eu, com muita paciência, ainda ensinava a pessoa”, lamentou Maya em um desabafo publicado nesta quinta-feira (20) no Instagram.

“Em toda a minha transição, eu nunca imaginei que o mais difícil seriam os hormônios. Um médico me explicou que é a sensação de uma mulher grávida com TPM e menopausa. Tudo misturado e multiplicado por mil. Tomo bloqueadores, injeções, comprimidos. Falamos muito e temos estudos sobre tantas coisas da medicina, mas sobre transição não é tão simples”, contou.

“Muitos falam que tenho que fazer tal coisa, ‘senão vou ficar parecendo travesti’. Meu amor, eu sou travesti, eu sou trans. Está tudo bem eu parecer o que eu sou! Temos indígenas, negras, loiras… Temos diversos tipos de mulheres, e eu sou uma delas. Sou trans. Tudo bem eu parecer trans. Isso não me faz menos nem mais mulher”, refletiu Maya.

A influenciadora rebateu críticas por não levantar a bandeira de pessoas trangêneros em junho, considerado o mês do orgulho LGBTQIAP+. Maya Massafera pontuou que ainda não está preparada para conversar com o público e lembrou que não planejava falar sobre sua transição neste momento.

“Muitos se incomodam de eu não estar militando 24 horas por dia e estar postando looks caros. O que te incomoda? Eu ser uma mulher trans com esses looks caros e não estar no lugar de marginalização que você quer me colocar? Te incomoda uma mulher trans ter esses privilégios?”, indagou ela.

Temos que cobrar dos nossos políticos. A dignidade e os direitos humanos não devem ser limitados por preconceitos. Ser mulher não é fácil. Ser mulher trans é mais difícil ainda. Mas como é prazeroso.

Maya Massafera foi parar no hospital no início da semana. Ela sofreu um mal-estar após vazar a conversa de uma suposta funcionária de um salão de beleza, que ameaçava vender gravações de sua voz para veículos de notícia. A influenciadora fez cirurgia nas cordas vocais, mas teve problemas no pós-operatório. Ela passará por uma nova cirurgia em breve.