Leonardo confirma namoro entre João Guilherme e Bruna Marquezine: “Nora”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Leonardo rompeu os rumores que foram fortalecidos ao longo das últimas semanas em torno do namoro do seu filho, João Guilherme, com Bruna Marquezine. Em entrevista concedida ao Balanço Geral, da Record Brasília, exibido nesta última quarta-feira (19), o cantor sertanejo entregou o relacionamento deles.

“Minha nora”

Anúncios

Ao ser questionado sobre o que pensa em torno do novo romance do filho caçula, o sertanejo foi sincero: “Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza”, disse, animado.

Leonardo ainda confessou um fato do passado, e relembrou quando encontrou com Bruna Marquezine pela primeira vez, ainda quando a atriz ainda era criança. “Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e me encontrei com a mãe dela e com ela. Aquela carinha linda… mudou nada, ela só cresceu”, contou.

Em entrevista recente à revista Marie Claire, Naira Ávila, mãe de João Guilherme, celebrou o atual momento da vida o filho. “Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso”, declarou ela.