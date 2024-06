Justiça concede liberdade provisória ao ex-vereador Mauristélio Tessinari

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre concedeu liberdade provisória ao ex-vereador do município de Capixaba, Mauristélio Tessinari. A decisão foi divulgada pela TV 5.

O réu estava preso desde setembro do ano passado pelo assassinato do colono Antônio Deuzimar Santiago, de 49 anos. O advogado Sanderson Moura ingressou com um recurso pedindo a liberdade do ex-parlamentar, e o procurador de Justiça Flávio Siqueira foi favorável à medida.

O relator do processo, Francisco Djalma, e a presidente da Câmara Criminal votaram pela concessão da liberdade provisória do réu, enquanto o desembargador Elcio Sabo Mendes Júnior foi contra.

Na decisão, os magistrados negaram o pedido do advogado para a retirada das qualificadoras, que dificultaram a defesa da vítima e visavam assegurar a impunidade em outro crime.