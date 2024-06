Irmã de Davi Brito chama seguidores do ex-BBB de ‘podres’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Raquel Brito, irmã do campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil, Davi Brito, usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (20), para se posicionar contra os seguidores do irmão. Por meio de uma publicação feita no X, antigo Twitter, a irmã do ex-BBB afirmou que os críticos do ex-namorado de Mani Reggo são “podres”.

“Cada comentário que fazem na foto de Davi é digno de ser visto apenas por Jesus!”, escreveu ela, se referindo aos ataques de ódio que o influenciador sofre nas redes sociais. Após ser aconselhada a desativar os comentários das redes sociais, Raquel Brito disparou: “Não faz mal não, amigo. É apenas o ser humano que é podre mesmo”.

A influenciadora também reagiu às críticas que recebeu por ter chamado Davi de “homem lindo, gostoso, novinho com mente de velho”. Ainda por meio da rede social de Elon Musk, Raquel Brito reiterou que em sua convivência é normal tecer elogios aos membros da família. “Se vocês não amam e admiram a família de vocês, não posso fazer nada”, iniciou ela.

“Mas aqui em casa é assim… É lindo mesmo, gostoso, e do jeito que eu quiser chamar. Pode ser com mainha, que é minha rainha bolinha Gliselda, Mamusca. Pode ser com minha irmã fofinha, bolinha, gordinha, coisinha lindinha de mamãe”, complementou ela, que recebeu apoio dos seguidores nos comentários.

