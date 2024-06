Ipê Empreendimentos: sustentabilidade e desenvolvimento urbano no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os embaixadores do Projeto Amazônia Que Eu Quero, da Fundação Rede Amazônica, se reuniram na noite da última quarta-feira, 19, para discutir sobre o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade e a preservação da natureza no estado do Acre.

A reunião contou com a presença dos empresários Ricardo Moura Leite, diretor comercial da Ipê Empreendimentos; Edson Cruz, do grupo farmacêutico e de cosméticos J.Cruz; Oswaldo Dias e Marcelo Dias, do setor de concessionárias Honda Star Motors; Flávia Menezes, Diretora da Rede Amazônica no Acre; e do presidente da Rede Amazônica, Phelippe Daou Júnior.

O tema para o ano de 2024, “Amazônia Continental”, foca no cotidiano da população, dos negócios e das instituições.

De acordo com Ricardo Moura Leite, a Ipê Empreendimentos atua no crescimento ordenado e sustentável da cidade. Em 46 anos de atuação, a Ipê já plantou mais de 45 mil árvores na capital acreana e preservou mais de 1,6 milhão de metros quadrados de áreas verdes.

“Estas áreas, doadas ao município, garantem que espaços que poderiam estar degradados ou invadidos sejam protegidos e mantidos em boas condições. Essa iniciativa de desenvolvimento urbano e imobiliário, pautada pelo respeito às leis e pela busca por uma cidade melhor, demonstra o compromisso da Ipê com a sustentabilidade”, afirmou Ricardo.

A história da empresa é marcada pela fundação de uma reflorestadora pelo pai do fundador, José Eduardo Moura Leite, há mais de 50 anos. Desde então, a Ipê segue uma trajetória de respeito ao meio ambiente, com todos os empreendimentos registrados em cartório, aprovados pelas prefeituras e com todas as licenças ambientais necessárias.

“A Ipê, cujo nome homenageia uma árvore linda, tem a sustentabilidade em seu DNA”, declarou o empresário.

O jantar organizado pela Rede Amazônica, além de promover a troca de ideias entre empresários, visa apresentar soluções de crescimento econômico e sustentável para o estado do Acre aos políticos e à Câmara Legislativa. Ricardo Moura Leite reforçou a importância dessas discussões para o futuro da região, destacando a necessidade de um desenvolvimento que respeite e preserve a natureza.

“Nós pretendemos continuar fazendo isso por muito mais tempo, carregando essa bandeira da preservação e também do desenvolvimento”, disse.

O Programa Amazônia Que Eu Quero foi concebido em 2019 com o objetivo de promover a educação política através da interação entre os principais agentes da sociedade, gestores públicos e a participação ativa da população. Em 2023, a edição discutiu os eixos centrais da Educação, Turismo e Conectividade no contexto Amazônico.

Matéria: Mirlany Silva/ Diário Expresso

Fotos: João Almada/ Apurinã