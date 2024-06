Inscrições para concurso do TCE/Acre começam nesta quinta (20)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Já começam nesta quint-feira (20) as inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) para provimento de mais de 30 vagas efetivas de analista e técnico em várias disciplinas.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários iniciais variam de R$ 7.472 a R$ 12.459,27. Além de prova objetiva, haverá prova discursiva e t de títulos para os cargos de nível superior.

Anúncios

O concurso, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ofertará vagas para os cargos de Analista Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Ministerial, Técnico de Controle Externo e Auditor de Controle Externo, para nível médio e superior, em várias áreas de formação.

As provas serão realizadas apenas na capital acreana, Rio Branco. As inscrições encerram no dia 9 de julho, e podem ser feitas por meio do site da banca organizadora. As provas estão previstas para ocorrer no dia 1º de setembro, sendo que para o cargo de auditor de controle externo a prova discursiva será dia 13 de setembro.