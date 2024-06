Governo retifica resultado final do concurso da PM no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (20) a retificação do resultado final do concurso público para provimento de vagas de aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde da Polícia Militar do Estado do Acre.

De acordo com o decreto, o resultado refere-se ao edital nº 028SEAD/PMAC, de 9 de fevereiro de 2024, e a lista está organizada por cargo, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota.

Anúncios

Para obter mais informações, os candidatos podem entrar em contato por meio do telefone 0800 283 4628 ou do e-mail.