Ex-participante de Casamento às Cegas dá dica a casais: ‘Guardem grana pro divórcio’

Participante da primeira temporada de Casamento às Cegas Brasil, Ana Prado mandou um recado direto para os casais que acreditam que vão usar o reality show da Netflix para enriquecer. A modelo deu um conselho precioso, vindo de quem já viveu os 15 minutos de fama por aparecer na gigante do streaming: não se iludam com as possibilidades financeiras. “Vai achando que dá pra ganhar facilmente [uma grana] só porque participou de reality show…”, disparou.

Ana, que formou par com Shayan Haghbin na primeira temporada brasileira do experimento amoroso, falou em suas redes sociais sobre as poucas oportunidades financeiras que o reality realmente oferece. “Uma dica pra quem casou de fachada no Casamento às Cegas: Se fizerem publi com bom cachê (haha), guardem grana pro divórcio, porque é caro, viu?”, soltou ela.

“Acho engraçado que a galera entra super na fé de que vão ficar muito ricas com isso, tanto que enganam até público, imagina quando se derem conta…”, provocou a ex-participante.

“Dá pra ganhar uma grana? Dá, mas vai achando que dá pra ganhar facilmente só porque participou de reality show… Enfim, não larguem seus empregos, pelo amor…”, aconselhou.

Thy Cesar, participante da família Tenório de Ilhados com a Sogra, concordou totalmente com a modelo nos comentários da publicação. “Eu conto ou você conta, amiga?”, debochou ele.

Alto índice de separação

A grande questão que guia o reality show da Netflix é: “amor às cegas dá casamento?”. Ainda que o experimento social prove que sim, já que diversos casais aceitaram ir para o altar, o problema está em se a relação vai durar para além do programa.

Quando Ana Prado aconselha os casais a guardarem dinheiro para o divórcio, ela tem razão: dos noivos que disseram sim ao altar em sua temporada, nenhum deles está junto atualmente.

No segundo ano, dois casais disseram sim: Flávia Queiroz e Robert Richard e Thamara Térez e Alisson Hentges. No entanto, nenhum deles segue casado.

A terceira edição do reality parecia a mais bem-sucedida, com os cinco casais dizendo “sim” no dia do casamento. Maria Caporusso e Menandro Rosa e Ágata Moura e Renan Justino continuam juntos.

Já Karen Bacic e Valmir Reis ficaram casados durante apenas duas semanas. No episódio de reencontro, a loira ainda foi pedida em casamento por Ítalo Antonelli, outro participante com quem tinha conversado nas cabines. O noivado, porém, acabou dias depois.

Outros dois casais também anunciaram o divórcio: Daniela Silva e Daniel Manzoni e Bianca Sessa e Jarbas Andrade.