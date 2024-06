“Eu sou o empregado número um da empresa, não sou o proprietário”, diz Oswaldo Dias, presidente do grupo Star Motors

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Aos 71 anos de idade, o empresário Oswaldo Dias, presidente do grupo Star Motors no Acre, é uma das referências do empreendedorismo no Acre, onde ele chegou no ano de 1997 após comprar a concessionária de motocicletas que detinha a bandeira da Honda.

Nascido em Guararapes, no estado de São Paulo, pertinho de Araçatuba, ele foi um faxineiro que virou caminhoneiro e que depois passou a ser o empresário de sucesso que hoje se orgulha de investir tudo no Acre. “Só saio do Acre para morar em Lima, no Peru, mas depois de passar por Cruzeiro do Sul”, diz.

Mas o começo da história como empreendedor começa em Araçatuba, onde começa a trabalhar no Expresso Araçatuba, aos 12 anos de idade. Mas o que fazia uma criança dessa idade em uma empresa? “[Trabalhava] limpando banheiro, fazendo cafezinho e comprando cigarro de corda para o presidente da empresa”, conta.

Contudo, o sonho de Oswaldo era ser motorista, oportunidade que surgiu aos 16 anos, incumbido de abrir, junto com seu pai, uma filial do Expresso Araçatuba em Rondonópolis, no estado de Rondônia.

“Foi ali que a vida começou para a empresa dominar o mercado de transporte naquela região. De lá fui para Cáceres, no Mato Grosso, abrir outra filial, onde nos tornamos líderes de mercado atendendo várias cidades na região”, recorda.

Mas o “pulo do gato” para ele foi quando veio para Porto Velho, em 1981, a partir de quando aprendeu para se tornar um empresário de sucesso. “Virei um homem da Amazônia”, afirma.

Em 1997, surgiu a oportunidade de montar um negócio de venda de motocicletas, quando veio para o Acre e comprou a concessionária da Honda, empresa que gerencia desde sempre com um estilo muito próprio.

“Eu sou o empregado número um da empresa, não sou o proprietário”, pontua, sugerindo que os donos são os clientes para quem estima que já entregou cerca de 20 mil motos desde que se estabeleceu no estado.

O empresário afirma que segue o “ritmo japonês” na política de atendimento. “Nós temos que servir o nosso cliente”, enfatiza ao mesmo tempo, em que menciona a recente inauguração de uma nova e moderna concessionária em Cruzeiro do Sul, quando contou com a presença da personalidade número dois da Honda na América do Sul.

Um homem de muitas e boas histórias, ele conta um episódio marcante de quando vendeu um quadriciclo a um cliente de Santa Catarina durante uma viagem à China.

Perguntado como, do Acre, entregaria o veículo na cidade de Navegantes, disse ao comprador que entregaria pela empresa aérea Gol, já que era muito amigo do então dono da companhia, o empresário Henrique Constantino. “Era papo de vendedor, mas tem que entregar”.

Na verdade, ele contatou um concessionário conhecido em Curitiba, faturou um quadriciclo e contratou um carro para entregar em Navegantes, pedindo ao entregador para dizer que estava a serviço da Gol, para sustentar a história. “Eu acho que até hoje ele tá pensando até hoje que o quadriciclo dele foi de avião”, brinca.

Por fim, Oswaldo Dias fala que não tem a intenção de se aposentar tão logo. “Se não quero descansar, tenho que fazer o que eu gosto, realizar meu sonho. E o meu sonho passa por atender aos clientes, é ter relacionamento, criar esse nome difícil, ‘network’. Gostaria de dizer pra você assim: enquanto vida tiver, e esperança, não vamos desistir, vamos realizar os nossos sonhos”, conclui.

