Entrevista inédita de Chrystian foi exibida na mesma hora de anúncio da morte do cantor; entenda

O cantor Chrystian, que fez parte da dupla ‘Chrystian e Ralf’, morreu nesta quarta-feira, 19, e enquanto uma entrevista feita no programa ‘The Noite‘, comandado por Danilo Gentili, era exibida no SBT. Ao lado do artista, estavam Renato Teixeira e Sérgio Reis.

Danilo Gentili escreveu sobre este tema em suas redes sociais: “Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito”.

“Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e Renato Teixeira. Nos divertimos muito”, completou Danilo.

Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira… pic.twitter.com/nctoCaC8Ei

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) June 20, 2024



Além disso, revelou carinho grande pelo artista: “Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian”.

A informação sobre a morte foi divulgada por familiares do artista por meio de nota. Ele tinha 67 anos e estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo.