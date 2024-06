Divertida Mente 2 estreia hoje em cinema de Rio Branco; veja trailer

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Cine Araújo no Via Verde Shopping, em Rio Branco, tem três estreias programadas para esta quinta-feira (20). O filme Divertida Mente 2, Bad Boys – Até o Fim, e Planeta dos Macacos – O Reinado, estão com ingressos à venda e já são grandes sucessos de bilheteria no exterior.

Divertida Mente 2

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, com 13 anos de idade, passando pela tão temida pré-adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções.

As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva (Lewis Black), Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que desde quando Riley é bebê, eles predominam a central de controle da garota em uma operação bem-sucedida, tendo algumas falhas no percurso como foi apresentado no primeiro filme. As antigas emoções não têm certeza de como se sentir e com agir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke). Inveja (Ayo Edebiri), Tédio (Adèle Exarchopoulos) e Vergonha (Paul Walter Hauser) integrarão juntos com a Ansiedade na mente de Riley, assim como a Nostalgia (June Squibb) que aparecerá também.

Assista ao trailer de Divertida Mente 2 clicando aqui.

Bad Boys – Até o Fim

Bad Boys – Até o Fim é o quarto filme da icônica saga de ação estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, iniciada em 1995 com Os Bad Boys, dirigido por Michael Bay. Desta vez, o longa conta com Adil El Arbi e Bilall Fallah na direção e o roteiro fica por conta de Chris Bremnerirá.

O quarto filme da franquia vai mostrar como os detetives mais famosos de Miami, Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence), enfrentam uma reviravolta dramática: agora, eles que são os mais procurados! A caça virou o caçador e com direito a um prêmio pela suas cabeças.

Assista ao trailer de Bad Boys – Até o Fim clicando aqui.

Planeta dos Macacos – O Reinado

Planeta dos Macacos – O Reinado dá continuidade à saga dos primatas inteligentes, situando-se em um futuro distante após os eventos de Guerra pelo Planeta dos Macacos de 2017. Com muitas sociedades de macacos surgindo desde a liderança de Caesar (Kevin Durand), a divisão entre eles é evidente: alguns desconhecem completamente os feitos do líder, enquanto outros distorcem seus ensinamentos para construir impérios poderosos.

Neste novo mundo, um líder macaco busca escravizar outros grupos para adquirir tecnologia humana, desencadeando uma luta pelo poder e sobrevivência.

Assista ao trailer de Planeta dos Macacos – O Reinado clicando aqui.

Veja a programação no site do Cine Araújo.