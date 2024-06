Deputada é cassada por usar dinheiro de campanha para harmonização facial

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) devido ao uso de verba pública de campanha eleitoral para procedimento de harmonização facial durante as eleições de 2022.

Segundo a ação, a deputada teria pago um cirurgião-dentista com R$ 9 mil oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Foram realizados dois repasses no dia 29 de agosto de 2022: o primeiro no valor de R$ 2 mil e o segundo de R$ 7 mil, conforme relatado pelo Ministério Público Eleitoral.

Anúncios

Os pagamentos teriam sido feitos pela assessoria de Silvia, que por sua vez, foi quem levou o caso ao Ministério Público (MP). Na quarta-feira (19), os desembargadores ouviram o depoimento do cirurgião-dentista, que confirmou a história.

Natural do Amapá, Silvia é da aldeia indígena Waiãpi, localizada no Parque Indígena do Tumucumaque, e foi a primeira militar indígena a integrar as Forças Armadas no Brasil, em 2011. Ela ainda pode entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).