David Luiz faz no fim, Flamengo vence o Bahia e vira líder do Brasileirão

O Flamengo marcou no fim e garantiu a vitória por 1 a 0 contra o Bahia, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. A partida, dura e muito disputada, foi válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória foi de David Luiz, de cabeça. Gerson e Everaldo marcaram ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Flamengo vira líder do Brasileirão, com 21 pontos. O Bahia se mantém em terceiro, com 18. O Botafogo tem 20.

Os dois times voltam a jogar no domingo pelo Brasileirão. O Flamengo tem o clássico com o Fluminense, às 16h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Bahia encara o Cruzeiro em casa, no mesmo horário.

A noite foi de reencontros. Everton Ribeiro foi recebido de braços abertos pela torcida, que o homenageou, e pelos jogadores. Ele deixou o campo aplaudido no segundo tempo. Já Rogério Ceni foi abraçado por vários atletas do Flamengo com quem trabalhou no passado.

Everton Cebolinha voltou de lesão, mas sentiu novamente. Ele foi titular após se recuperar de dores no músculo anterior da coxa direita, mas sentiu um incômodo no quadril e precisou sair no intervalo. Léo Ortiz foi outro a sentir e pedir para sair.

Como foi o jogo

O Bahia foi muito melhor no primeiro tempo. Com mais posse de bola e domínio das ações, a equipe só não saiu com a vitória por falta de eficiência, já que criou as melhores oportunidades. O gol de Everaldo saiu em uma dessas chegadas de velocidade e boa troca de passes para deixar tudo igual. Ayrton Lucas, voltando de lesão, ainda falhou na jogada.

O Flamengo teve mais eficiência que juízo. O Maracanã terminou a etapa inicial com impaciência. O time de Tite tinha trabalho para fazer as transições e acertar nas finalizações. Foram somente duas boas chances criadas, uma delas no gol de Gerson de fora da área. Uma terceira, de Cebolinha, não valeria porque encostou no braço do atacante.

O segundo tempo voltou mais devagar e a torcida foi ficando mais irritada com os erros. No banco, Tite pedia concentração ao time. O espaço no meio-campo seguiu e o Fla parecia sentir muito a falta dos desfalques. O treinador partiu para as mudanças com Allan e Gabigol, que entrou muito aplaudido, na faixa dos 18 minutos. O Bahia também arriscava menos, apesar de manter o jogo de posse com paciência no campo.

O Flamengo melhorou depois das mudanças e o Bahia tentava se segurar. Mais dinâmico, teve diversas chances, mas falhou. Bruno Henrique, que substituiu Everton Cebolinha no intervalo, não teve noite boa e errou muito. Na pressão, Léo Ortiz sentiu e precisou sair. Os visitantes gastavam tempo – e eram vaiados por isso -, e Ceni apostou na velocidade para ainda ser perigoso. O Fla pediu muito um pênalti nos minutos finais por toque de braço de Gilberto, mas nada foi dado. Pouco depois, David Luiz garantiu a vitória com gol de cabeça no apagar das luzes.

Lances importantes

Saiu. Aos seis minutos do primeiro tempo, Everaldo seguiu o contra-ataque e passou para Cualy, que finalizou e mandou a bola perto do gol de Rossi.

Foi bem. Aos 14, Thaciano, Everaldo e Jean Lucas fizeram uma tabela e o camisa 6 finalizou, mas a bola foi por cima do gol.

Não tava valendo. Aos 19, Everton Ribeiro achou Everaldo em bom passe. Ele tentou cruzar para Thaciano na área, mas Wesley chegou antes para salvar. O lance já não valia por impedimento.

1×0. Aos 22, Luiz Araújo passou para Lorran, que deu sequência com Pedro. O camisa 9 achou Gerson, que soltou o pé de longe e abriu o placar para o Flamengo.

Tentou. Aos 27, Pedro tocou de calcanhar para Lorran, que tentou o drible sobre Marcos Felipe e viu o goleiro ficar com a bola.

1×1. Aos 34, Kanu deu bom passe para Jean Lucas, que girou e encontrou Everaldo. O atacante ganhou da marcação e finalizou para empatar.

Para fora. Aos 43, Lorran cobrou escanteio, Marcos Felipe saiu e afastou. Na sobra, Gerson retomou a posse de Everton Ribeiro, achou Everton Ceoblinha e o camisa 11 finalizou para fora. A jogada não valeria porque a bola bateu no braço dele.

Tranquilo. Aos 10 minutos do segundo tempo, Thaciano achou passe para Jean Lucas na esquerda. Depois, Everton Ribeiro recebeu e finalizou direto para o gol, mas Rossi ficou com ela.

Assim não dá. Aos 20, Pedro deu bom passe para Ayrton Lucas, que avançou e bateu muito mal na bola, mandando para fora.

Chegando perto. Aos 22, Pero jogou com Gerson, que fez cruzamento para a área. Bruno Henrique subiu na segunda trave, mas mandou para fora.

Salvou. Aos 27, Wesley cruzou na área, Bruno Henrique sub para cabecear, mas Gilberto tirou na hora para a linha de fundo.

Não deu nada. Aos 43, Gerson cobrou escanteio e David Luiz cabeceou. O Flamengo pediu um desvio de braço de Gilberto, mas o árbitro não marcou.

2×1. David Luiz marcou de cabeça no fim e garantiu a vitória do Fla.

Ficha técnica

Flamengo x Bahia – Brasileirão

Data e hora: 20 de junho de 2024, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA), Jean Lucas (BAH)

Cartões vermelhos: –

Gols: Gerson (aos 22 minutos do primeiro tempo), Everaldo (aos 34 minutos do primeiro tempo), David Luiz (aos 48 minutos do segundo tempo)

Flamengo: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Cleiton); Léo Ortiz (Evertton Araújo), Gerson, e Lorran (Gabigol); Luiz Araújo (Allan), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos De Pena) e Cauly (Biel); Everaldo (Ademir) e Thaciano (Estupiñán). Técnico: Rogério Ceni.