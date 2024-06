Cantor Ralf afirma ter ‘pressentido’ morte do irmão Chrystian; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Ralf conversou com a imprensa na manhã desta quinta-feira, 20, sobre a morte de seu irmão e ex-parceiro de dupla, Chrystian, confirmada na madrugada de hoje, após internação em um hospital de São Paulo. O corpo do sertanejo está sendo velado em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, em cerimônia em que parentes, amigos e fãs prestam homenagens e relembram grandes sucessos da carreira.

Ao conversar com a imprensa, durante o velório de Chrystian, Ralf ainda bastante emocionado disse que teria pressentido a morte do irmão. “Eu falei, o meu irmão faleceu. [se emocionou] Desculpa. E é uma perda muito grande. Eu acho que, pra mim, pra família dele, pra minha família e pra música”, afirmou. Um dos jornalistas então pergunta se ele teria tido essa visão durante um sonho. Ao que ele nega e diz que visualiza perfeitamente.

“Não, não. Eu sou disléxico. Então, eu consigo visualizar, né. É uma visão de cabeça. Então, é. Mas eu soube a hora que ele faleceu. Mesmo sem sair de casa eu consigo saber das coisas”, completa Ralf. Outra jornalista indaga se teria sido uma visão consciente. “Foi. Eu sabia que ele iria, né. E aí você fica triste e pra você passar isso para tua família e falar o que você viu é muito difícil”, completa.

Ralf então conta que falou de sua visão para a esposa. “Eu falei pra minha família, pra minha esposa. Aí ela falou: ‘pô, cê tá parecendo a sua mãe’. E aí todo mundo leva como se fosse um, sei lá, uma coisa da tua cabeça, mas não é”. Chrystian havia sido internado em fevereiro deste ano, no Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, para um transplante de rim. No entanto o procedimento foi adiado, pois o cantor precisou passar por um tratamento para que pudesse receber a doação, que seria feita pela sua esposa, a influencer Key Vieira, com quem estava há 29 anos.

