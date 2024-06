Vereador da base de Bocalom reclama de fogo amigo: “não é porque tenho cargos comissionados”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vereador Ismael Machado (UB), da base do prefeito Tião Bocalom na Câmara de Rio Branco, reclamou de fogo amigo por parte de assessores e comissionados da prefeitura. A fala foi feita durante a inauguração de uma unidade de saúde na regional do Calafate, que contou com a presença de outros vereadores, do prefeito, do pré-candidato a vice-prefeito Alysson Bestene, comissionados e outras mais de 200 pessoas.

Com o microfone na mão, o vereador falava sobre a importância da construção da benfeitoria, mas subitamente e em tom de desabafo disse: “Quero dizer a todos e até a alguns desavisados, que às vezes o fogo amigo prejudica. Eu estou com o prefeito Bocalom porque é de minha escolha. Repito: Estou com Bocalom e não é porque tenho cargos comissionados não, é porque acredito no seu projeto para Rio Branco”.

Depois, em entrevista ao ac24horas, o parlamentar explicou que assessores e comissionados da Prefeitura de Rio Branco não levam em conta o seu histórico de apoio ao prefeito, e tentam, dissimuladamente, divulgar suas críticas construtivas da gestão como se fossem críticas de oposição. “Tenho ajudado o prefeito há 4 anos. São comissionados e assessores de terceiro ou quarto escalão que não nos permitem fazer uma crítica construtiva, um apontamento, que já interpretam como uma afronta à gestão. É o meu papel de vereador que eu vou fazer sempre. O prefeito talvez nem saiba do que está acontecendo e não concorda com isso, mas é importante falar pra estancar esse tipo de postura”, afirmou.

Perguntado sobre a reclamação do vereador, o prefeito Tião Bocalom falou que não prestou a atenção no discurso de Ismael, mas que vai ligar para esclarecer o ocorrido. “Eu tava conversando com as pessoas e nem ouvi o que ele falou, mas isso é a coisa mais natural do mundo em época de eleição. Vou ver com ele direitinho o que é”, disse.