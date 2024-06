Startup acreana avança para terceira fase do Prêmio Sebrae

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A startup acreana Amazonano Forest foi uma das selecionadas no ranking Top 100 do Prêmio Sebrae Startups, avançando para a terceira etapa da competição. A iniciativa busca garantir que startups de todas as origens tenham igualdade de oportunidades para brilhar e crescer, promovendo não apenas a inovação, mas atuando como um catalisador para negócios que estão moldando o novo cenário econômico.

Entre os critérios gerais de avaliação do prêmioestiveram: Modelo de negócio, Solução, Alcance de Mercado e Capacidade Executora. A selecionada Amazonano Forest é voltada para pesquisa e produção de produtos nanotecnológicos a partir insumos amazônicos, e desenvolveu um filme ultrafino em spray, que cria uma barreira protetora sobre os alimentos, prolongando sua vida útil e protegendo contra bactérias e fungos.

O CEO da startup, Kauã Galvão, destacou sua satisfação com o avanço na competição. “Com nossa classificação no Top 100, não só ficamos ansiosos e otimistas com os possíveis contatos com investidores e parceiros que teremos, como serviu de motivação para a equipe, demostrando que estamos no caminho certo, caminho este que o Sebrae nos ajudou e guiou através de seus programas”, disse.

Mais de 3 mil empreendimentos se inscreveram no projeto desenvolvido pelo Sebrae Startups. A primeira etapa selecionou 1000 empresas, as quais 16 são acreanas, que garantiram credenciais para participar do Startup Summit 2024, podendo realizar conexões de negócios promissoras em meio a investidores e grandes empresas.

A lista das 1000 startups selecionadas pode ser acessada neste link. As melhores ranqueadas terão um estande no evento, que acontecerá de 14 a 16 de agosto, em Florianópolis (SC).

Exporão durante o Startup Summit as acreanas: Almo – Honest Market, Altaneira Piscicultura, Cloud Inovações, Inovasst, Puddy, Unic App Inova Simples (I.S.), Wirespay e Lawork. Além disso, garantiram participação no evento: CicaPet, CubitsModulares, Eipouh Solutions, Levino, Todoneo, YoTreinoe Metattak.

“Ter 16 startups representando o Acre significa que nossos programas de aceleração estão funcionando muito bem, considerando que somos um estado pequeno, que não tem tanta cultura do empreendedorismo e inovação, mas isso vem mudando. Essa mudança de cultura nos mostra que o trabalho realizado no ecossistema de inovação vem surtindo efeitos positivos, isso com apoio do Governo do Estado, prefeituras, instituições de ensino superior e a comunidade de startups Aquiri Valley. Isso nos coloca no mapa das melhores startups do país, mostrando que o Acre existe e inova”, disse o gestor de Inovação do Sebrae no Acre, Jorge Freitas.

Para a próxima etapa serão anunciadas as 30 melhores startups, 3 de cada uma das 10 categorias participantes, que levarão o prêmio de R$ 10 mil, além da oportunidade de apresentarem um pitch durante o evento. Ao todo, serão distribuídos R$ 950 mil, refletindo o compromisso contínuo de impulsionar negócios que representam o futuro do mercado.