Sistema OCB, Sudam e MDA promovem encontro para viabilizar apoio financeiro

O Sistema OCB Acre, em conjunto com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar no Acre (MDA) realizaram nesta quarta-feira (19), no Sebrae, um encontro entre representantes da Financiadora de Pesquisa e Projetos de Inovação (Finep), empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e inovação e da Garantidora de Crédito (Garanticoop), com cooperativas do Acre vinculadas ao Sistema OCB no Acre.

O presidente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha, destacou a oportunidade desse encontro para o fortalecimento das cooperativas e o crescimento na geração de trabalho e renda.

“A OCB foi uma das articuladoras desse encontro, que é uma grande oportunidade para que todas essas cooperativas, sejam agropecuárias, da área de economia solidária, de trabalho, de saúde, possam conhecer as linhas de crédito disponíveis e como é que podem acessá-las. Além de fortalecer o crescimento dessas cooperativas, esse momento vai servir também para aumentar a geração de ocupação e renda no nosso estado”, disse.

O chefe do Escritório da Sudam em Brasília, Sibá Machado, responsável pela vinda da comitiva da Finep e Garanticoop ao Acre, explicou o objetivo da missão no estado.

“Estamos nesta missão de trazer instituições do governo federal que possam ajudar cooperativas, empreendimentos da economia solidária, empresas, a acessarem recursos que possam potencializar este setor no estado. Nossa articulação objetiva facilitar o acesso a linhas de créditos disponíveis nestas instituições, podemos impulsionar o setor produtivo, estas instituições possuem crédito barato, mais fácil de acessar e garantias”, explicou.

O superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, destacou a união de esforços das instituições na busca de alternativas para o desenvolvimento do setor produtivo no estado. “Estamos seguindo a orientação do nosso presidente Lula de unir esforços para buscar alternativas que possam ajudar nossas cooperativas, empreendimentos da economia solidária e as pequenas empresas a terem acesso ao crédito e investimento e assim fazermos a roda da economia girar, disse.

A Finep, instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, oferece crédito para inovação e linhas de difusão tecnológica destinadas à modernização e aumento de produtividade das cooperativas. As principais linhas de crédito da Finep incluem inovação pioneira; inovação para competitividade e difusão tecnológica para inovação. Durante o evento, o Gerente Regional do Norte da Finep, Rodrigo Lima, apresentou as linhas de crédito específicas para as cooperativas, destinadas a promover inovação, competitividade e desenvolvimento econômico.

“O nosso objetivo é trazer informação, trabalhamos com uma taxa de juros que é 10 vezes abaixo do que se encontra no mercado. Temos tido bons resultados trazendo mais programas e incentivos para a Região Norte e nossa intenção aqui é trazer para as cooperativas e para a agricultura familiar essas perspectivas. Se tiverem projetos que vão melhorar através da tecnologia, produtividade, processos, podem contar com a Finep como parceiro em potencial”, destacou Rodrigo Lima.

A Garanticoop, por sua vez, é um sistema garantidor de crédito cuja missão é viabilizar o acesso ao crédito de qualidade, com a promoção de inclusão financeira, facilitando a regularização fundiária e a oferta de garantias patrimoniais, além de linhas de repasses, especialmente para a agricultura familiar através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

“Estamos vindo aqui com a garantidora, um modelo que fornece cartas de garantias para viabilizar essas operações com as instituições de crédito local. A garantidora consegue crédito de forma mais fácil, e pretendemos implementar esses fundos aqui no estado Acre”, salientou o Conselheiro da Garanticoop, Antônio Gripp.

Cooperativas destacam oportunidade de poderem acessar estes recursos

O presidente da Servicoop e Diretor do Ramo Trabalho da OCB, Aloísio Inácio, falou sobre a expectativa em conhecer as linhas de crédito e o resultado positivo que isso vai gerar nas cooperativas. “É um grande momento para podermos conhecer as linhas de crédito que vão ampliar o mercado para as nossas cooperativas, com certeza vai alavancar nosso trabalho através desses recursos. É uma expectativa muito grande, estou empolgado com a oportunidade”, disse.

A empreendedora Neide Oliveira, que faz parte de uma associação, tem como objetivo criar uma cooperativa. Ela prestigiou o evento para conhecer as linhas de crédito disponíveis e como pode ter acesso. “Estou com o objetivo de formar uma cooperativa, vim prestigiar esse evento buscando informações sobre os recursos disponíveis. Assistimos à apresentação sobre as linhas de financiamento da Finep e Garanticoop, que foi de grande importância para entendermos como ter acesso aos recursos ”, disse.

Evento prestigiado

O encontro contou com a participação de representantes de diversas instituições públicas e privadas, entre eles: o Diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado; a superintendente da Conab no Acre, Alessandra Ferraz; o Analista Sênior da Finep, Kallil Maia; o conselheiro da Garanticoop, Lucas Gelain; o Coordenador da Unisol no Acre, Carlos Omar; o diretor-presidente da Emater, Rynaldo Lúcio; o presidente da Coppercafé, Jonas Lima; o representante da Sicoob Credisul, Murilo Aluísio; os representantes da CrediSIS Capital Credi, Antônio Vaglieri e Edilson Araújo; o diretor-presidente da Sicoob Uni Acre, Nilton Ghioti; a presidente da Cooperparquet, Joelma Brasil; o presidente da Cooperaçaí, Francisco Pereira; o superintendente do Sistema OCB no Acre, Émerson Gomes, o presidente da Coopermóveis, Jorge Melo, entre outros presidentes de cooperativas.

