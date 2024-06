SBT irá colocar Patrícia Abravanel a frente de nova versão do ‘Show do Milhão’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ele está de volta! De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, o SBT irá trazer o “Show Do Milhão” de volta às telinhas da emissora a partir do ano que vem e Patrícia Abravanel, que já comanda o “Programa Silvio Santos” será a nova apresentadora!

Segundo Daniela Beyruti, a vice-presidente do SBT, o programa irá retornar com seu formato clássico, mesmo depois de enfrentar brigas judiciais que o tiraram do ar. O “Show Do Milhão” foi exibido no SBT entre 1999 e 2003, conquistando o público e trazendo muita audiência para o canal.

No entanto, o formato do game acabou se tornando um problema com a Sony, que é detentora dos direitos do programa “Quem Quer Ser Um Milionário?“, que, atualmente, é um dos quadros que são exibidos no programa “Domingão com Huck“, na Globo. Porém, Daniela Beyruti afirmou que o “Show Do Milhão” foi uma criação inédita realizada pelo SBT, por isso, eles ganharam novamente o direito de exibir o quadro.

Ainda não foi definido quando o game deve retornar a programação da emissora de Silvio Santos, no entanto, acredita-se que o programa irá se transformar em um quadro e será exibido durante o “Programa Silvio Santos”, que já é comandado pela herdeira Patrícia Abravanel, que está empenhada em trazer formatos clássicos dos programas antigos de seu pai de volta à emissora.

Esposa de Silvio Santos entrega que ele tem estoque de chocolates para dar aos netos

Vovô coruja! Recentemente, em entrevista à revista Caras, Íris Abravanel falou sobre a relação de Silvio Santos com seus netos e entregou que o vovô gosta de dar muitos chocolates para quem pedir! Ela contou que leva bronca das filhas por conta das atitudes de Silvio, já que é preciso controlar a dieta balanceada das crianças da família Abravanel.

“Quando vou ver, Silvio e as crianças estão se lambuzando de chocolate! Acabo levando bronca das filhas e dos genros, porque vai acostumando mal, a gente precisa se controlar. Eu tento dar uma equilibrada, mas meu marido não tem censura: o almoço pode ser em meia hora, mas, se pedirem, ele dá chocolate mesmo assim“, revelou a esposa do comunicador.

Juntos há mais de 50 anos, Íris também revelou que Silvio é muito romântico: “sempre me dá presente no Dia dos Namorados, escreve bilhetinhos e fica esperando minha reação, é muito amoroso. A vida até pode ser complicada, mas você vai se adaptando e vale a pena lutar para estar junto, é gratificante ver seus filhos, netos. Ele é o amor da minha vida e esse amor foi sentido pelas meninas, passamos isso para elas. Eu tinha 19 anos quando o conheci. Silvio é a pessoa com quem mais convivi na vida. Aprendi a disciplina, a responsabilidade, sem falar que ele sempre foi muito companheiro“.