Pressionado, Bocalom promete lembrar de tucanos que tentam negociar com MDB

LO prefeito de Rio Branco Tião Bocalom se reuniu na noite desta quarta-feira (19) com a executiva municipal e pré-candidatos a vereador do PSDB, em busca do apoio do partido para sua pré-candidatura à reeleição. O pré-candidato a vice de Bocalom, Alysson Bestene, também compareceu no evento.

O presidente da executiva municipal do PSDB na capital, Tadeu Coêlho, disse que Bocalom ouviu do partido que conversa também com outros candidatos, ao passo que o prefeito respondeu que todos os pré-candidatos a vereador que estiverem com ele serão lembrados no futuro.

Mesmo com a promessa de Bocalom, o gestor ainda não tem maioria dos que tem poder de decisão dentro do partido, mas as alternativas preferidas ainda não foram contadas. “É como uma casa onde uns torcem pro Flamengo e outros pelo Vasco, são vários pensamentos, mas isso é comum. Não dá pra eu dizer quantos são, mas existe resistência, Bocalom não tem a maioria”, disse Tadeu.