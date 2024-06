Piloto acreano disputa a 4ª etapa da Fórmula Delta em Interlagos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nos dias 21, 22 e 23 de junho será disputada a 4ª etapa da temporada 2024 da Fórmula Delta no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A categoria faz parte do Campeonato Paulista de Automobilismo e conta com oito rodadas em seu calendário.

Pedro Antunes, piloto acreano de 18 anos, faz parte do grid atual da Delta e em sua temporada de estreia já soma uma pole position, duas vitórias e três pódios. Em 2023, o jovem se sagrou campeão da Fórmula Vee Júnior no ano em que teve contato pela primeira vez com um carro de fórmula.

As últimas duas etapas foram desafiadoras para Antunes e agora o seu foco encontra-se em somar pontos importantes para a disputa pelos títulos e, também, para retornar à liderança dos campeonatos.

A Fórmula Delta conta com três categorias, sendo elas Geral, PRO e Rookie. A Geral envolve todos os competidores, enquanto a PRO é destinada a aqueles que já possuem experiência no automobilismo e a Rookie é focada nos novatos, ou seja, aqueles que acabaram de sair do kart.

Atualmente, Pedro é o terceiro colocado na Geral com 61 pontos e vice-líder da categoria PRO com 79 pontos.

PROGRAMAÇÃO DA 4ª ETAPA DA FÓRMULA DELTA NO AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Sexta-feira 21/06

Treino Livre 1 – 10h20

Treino Livre 2 – 15h

Sábado 22/06

Classificação – 08h40

Corrida 1 – 12h55

Domingo 23/06

Corrida 2 – 12h45

CALENDÁRIO DA TEMPORADA 2024 DA FÓRMULA DELTA

Etapa 1 – 13 e 14 de abril

Etapa 2 – 04 e 05 de maio

Etapa 3 – 25 e 26 de maio

Etapa 4 – 22 e 23 de junho

Etapa 5 – 20 e 21 de julho

Etapa 6 – 07 e 08 de setembro

Etapa 7 – 12 e 13 de outubro

Etapa 8 – 21 e 22 de dezembro