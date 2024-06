Nomes de indicados para chefias na Ageac são aprovados por unanimidade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou por unanimidade nesta quarta-feira, 19, os novos nomes comporão as chefias do Departamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac) após terem sido aprovados na Comissão Especial na semana passada.

Os nomesde Elizângela Queiroz de Araújo Basile para o exercício do cargo de Chefe do Departamento Executivo de Administração e Finanças, Felipe Moreno Damasceno Aquino para o exercício do cargo de Chefe do Departamento Técnico de Qualidade dos Serviços e Tarifas e Natacha Francis Ferreira Cavalcante para o exercício do cargo de Chefe do Departamento Jurídico foram aprovadas por unanimidade pelos deputados da base e oposição.

As nomeações dos indicados deve ser publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.