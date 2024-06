“Não vou lotear a prefeitura”, diz Bocalom sobre não conversar com o PSDB

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL) confirmou em entrevista ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (19) que ainda não se reuniu com o PSDB para tratar de uma aliança em torno de sua pré-candidatura à reeleição, mas avisou que não loteará sua gestão.

A fala de Bocalom é uma repercussão ao que disse o presidente da Executiva Municipal do PSDB, Tadeu Coêlho, na tarde de hoje (19), de que Bocalom não foi a uma reunião marcada no dia 12 de junho para falar sobre a aliança e não atendia mais as ligações do partido, nem respondia mensagens.

Anúncios

Ao jornalista Astério Moreira, Bocalom respondeu sobre o assunto e confirmou que ainda não teve nenhuma conversa sobre o assunto com os tucanos, mas questionado pelo apresentador, o prefeito negou que cargos e pastas estejam na mesa em troca do apoio do partido, que abriu diálogo com a chapa emedebista, que tem como pré-candidato seu maior concorrente, Marcus Alexandre (MDB).

“Não vou fazer loteamento de jeito nenhum da prefeitura, vou continuar mesmo é trabalhando. Com o PP foi preto no branco, com o PSDB, até o eu sei, está marcada uma conversa hoje à noite fora do horário do expediente, porque no horário de expediente não vou tratar de política. Tá marcado um café lá com eles [PSDB] hoje à noite”, disse.