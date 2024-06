Ministério Público busca aprimorar investigações de crimes de gênero no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Centro de Apoio Operacional às Procuradorias e Promotorias Criminais (Caop-Crim) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou uma reunião com representantes da Polícia Civil e da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) para discutir medidas de aprimoramento nas investigações de crimes relacionados ao gênero.

Na reunião, conduzida pela promotora de Justiça Aretuza de Almeida Cruz, participaram também as promotoras de Justiça Dulce Helena de Freitas Franco e Diana Soraia Pimentel, titulares da 13ª e 7ª Promotoria Criminal Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, respectivamente. Além delas, estiveram presentes a corregedora adjunta da Polícia Civil do Acre, Juliana de Angelis, e a chefe do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Semulher, Luzivera Batista.

O objetivo do encontro foi fortalecer a comunicação entre o MPAC e as demais instituições para obter melhores resultados nas investigações. As promotoras apresentaram as principais dificuldades enfrentadas na análise dos casos e sugeriram medidas para evitar retrabalhos e agilizar a conclusão das investigações.

Juliana de Angelis, representante da Polícia Civil, reconheceu as dificuldades e afirmou que as sugestões do MPAC já estão sendo consideradas pela instituição. Ela destacou que a Delegacia da Mulher passou por reestruturação, incluindo mudanças na equipe e no formato de trabalho, que agora inclui a realização de flagrantes.

Apesar dos desafios, a Polícia Civil está empenhada em aprimorar o trabalho realizado pela delegacia, buscando sempre a melhoria na condução das investigações.

